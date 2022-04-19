البرهان يشيد بجهود مجلس حكماء السودان فى حل الأزمة السياسية الراهنة

ورحب "البرهان"، لدى لقائه اليوم الثلاثاء مع وفد مجلس حكماء السودان الحكماء، بمبادرة المجلس لتوحيد وتنسيق المبادرات الوطنية التى تصب فى إطار الجهود الوطنية المخلصة لحل الأزمة السياسية الراهنة، مؤكدا ضرورة توسيع دائرة المشاركة لجمع كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير.
من جانبه، قال علاء الدين الزاكى عضو مجلس حكماء السودان، إن الوفد اطلع رئيس مجلس السيادة على نتائج المشاورات واللقاءات التى تمت مع القوى السياسية والحزبية.
وأوضح أن المجلس أقام عدة ورش عمل لتحليل وجمع المبادرات المطروحة لحل الأزمة، والمقدرة بنحو 35 مبادرة، ضمت عددا من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، وذلك لإعداد مقترح للوثيقة الدستورية، مشيرا إلى أن رئيس مجلس السيادة أكد على كافة الحلول والرؤى المقترحة.
وأشار عضو مجلس الحكماء إلى أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من التنسيق بين كافة المبادرات لإيجاد صيغة وطنية مشتركة لحل الأزمة السياسية الراهنة، لافتا إلى أن الأزمة فى طريقها للانفراج خلال الأيام القليلة المقبلة.
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