وزيرا خارجية أوكرانيا وبلغاريا يبحثان سبل استعادة السلام

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الأوكرانى ديمترو كوليبا، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء مع نظيرته البلغارية تيودورا جينشوفسكا فى العاصمة البلغارية صوفيا سبل استعادة السلام فى أوكرانيا.





وأعرب وزير الخارجية الأوكرانى - فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - عن امتنانه للشعب البلغارى من أجل احتضان الأوكرانيين الفارين من الهجوم الروسى، مؤكدا أنه ناقش مع نظيرته الخطوات الإضافية التى يمكن اتخاذها لاستعادة السلام فى أوكرانيا وتعزيز التعاون الثنائى وإحراز تقدم بشأن عضوية أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى.

وفى نفس السياق، أكدت حنا زمازييفا، رئيسة المجلس الإقليمى لمدينة ميكولايف الأوكرانية، إصابة 10 مدنيين فى قصف روسى على المنطقة خلال الــ 24 ساعة الماضية، موضحة أن القوات الروسية تواصل شن هجماتها على مناطق سكنية فى منطقة ميكولايف، ما أدى إلى إصابة 10 مدنيين ولحسن الحظ، لا يوجد أطفال بين الضحايا.

ومن جانبها، أعلنت السلطات فى التشيك منح تاشيرة خاصة إلى 296 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وذكر راديو "براغ الدولى" أن السلطات أصدرت أمس حوالى 800 تأشيرة وهو العدد الذى يقل عن متوسط التأشيرات المصدرة يوميا، ويحصل الأوكرانيون على تأشيرات حماية مؤقتة تسمح لهم بالبقاء فى البلاد لمدة عام.

وتشير التصريحات الصادرة عن وزارة الداخلية التشيكية إلى دخول أكثر من 300 ألف طالب لجوء من أوكرانيا إلى التشيك حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال.

وفى سياق آخر، قال رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكى إن بلاده لن تترك أوكرانيا بمفردها فى ظل العمليات العسكرية الروسية المستمرة هناك منذ 24 فبراير الماضى.

وحث ماتيوس، خلال افتتاحه مركزا سكنيا مؤقتا للاجئين الفارين من أوكرانيا، حسبما ذكر راديو "راديو بولندا"، اليوم الثلاثاء، على إطلاق صندوق تمويل لصالح أوكرانيا وفرض أقوى عقوبات ممكنة على روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا.

وأكد، أن مستشفيات بلاده مفتوحة أمام المصابين الأوكرانيين من المدنيين والجنود ومستعدة لاستقبال ما يصل إلى عشرة آلاف مصاب إذا استدعى الأمر، معربا عن أمله ألا تصل حصيلة ضحايا الحرب إلى هذا الرقم.