الإمارات تستدعى السفير الإسرائيلى للاحتجاج على أحداث القدس

جدة - نرمين السيد - استدعت ريم بنت إبراهيم الهاشمى وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولى الإماراتية، أمير حايك سفير دولة إسرائيل لدى الدولة، وأبلغته احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين على الأحداث التى تشهدها القدس والمسجد الأقصى، من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة، والتى أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أكدت الهاشمى ضرورة الوقف الفورى لهذه الممارسات وتوفير الحماية الكاملة للمصلين واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين فى ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى، معربة عن قلقها من تصاعد حدة التوتر الذى يهدد الاستقرار والأمن فى المنطقة. كما أكدت ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فى رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولى والوضع التاريخى القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى. وشددت على ضرورة خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضى إلى تحقيق سلام عادل وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

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