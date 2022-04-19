خادم الحرمين الشريفين للرئيس الجزائرى: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، حرص المملكة العربية السعودية على موقفها الثابث من القضية الفلسطينية، لإقامة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للشرعية الدولية.





جاء ذلك فى رسالة خادم الحرمين الشريفين، الذى سلمها السفير السعودى لدى الجزائر عبد الله بن ناصر البصيرى، خلال استقبال الرئيس تبون له اليوم الثلاثاء. وأوضحت الرئاسة الجزائرية، فى بيان صحفى، أن خادم الحرمين أعرب، فى هذه الرسالة، عن مشاعر الأخوة والمودة، مشيدا بنهج التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين. وبحسب البيان، أكد العاهل السعودى، فى الرسالة، مشاركته الرئيس الجزائرى الرأى حيال وحدة الصف العربى، والعمل المشترك للنهوض بالأمة العربية.

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