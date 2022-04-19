وزيرا خارجية الأردن والولايات المتحدة يبحثان التصعيد فى الأقصى

جدة - نرمين السيد - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى خلال اتصال هاتفى اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، التصعيد الخطير فى المسجد الأقصى المُبارك والحرم القُدسى الشريف والجهود المبذولة لوقفه.





وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين أكدا - خلال الاتصال - استمرار التنسيق والعمل المشترك لإنهاء التصعيد والحيلولة دون تفاقم دوامة العنف التى تنعكس سلباً على الجميع ومن أجل استعادة التهدئة الشاملة.

وأكّد الصفدى ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخى والقانونى القائم فى الحرم القُدسيّ الشريف ووقف كل إجراءاتها التى تقوضه سبيلاً لاستعادة الهدوء، مثمنا موقف الولايات المتحدة الداعى لاحترام الوضع التاريخى والقانونى وجهودها لاستعادة التهدئة، خصوصاً فى شهر رمضان الفضيل.

بدوره، ثمّن "بلينكن" دور المملكة الخاص فى إطار الوصاية الهاشمية، مؤكدا أهمية احترام الوضع التاريخى القائم فى الحرم الشريف، مجددا التزام بلاده العمل من أجل تحقيق الاستقرار فى المنطقة، ودعمها حل الدولتين سبيلاً لحل الصراع.

وأكد الجانبان عمق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، واستمرار التعاون والتنسيق فى جهود حلّ الأزمات الاقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.