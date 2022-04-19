إسرائيل: استدعاء القائم بأعمال سفارتنا لدى الأردن يقوض جهود تهدئة الأوضاع في القدس

دوت الخليج :- انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قرار الاردن استدعاء القائم بأعمال سفارة تل أبيب في عمّان، محذرة من أن ذلك "يقوض جهود تهدئة الأوضاع في القدس".
وقالت الوزارة في بيان إن استدعاء نائب السفير الإسرائيلي لدى الأردن "يقوض جهود إحلال السلام في القدس، ويعطي زخما لمن ينتهك حرمة الأعياد ويلجأ إلى العنف الذي يعرض أرواح المواطنين المسلمين واليهود على حد سواء إلى الخطر".
وأضافت أن "إسرائيل ملتزمة وتعمل بلا كلل لضمان حرية الدين والعبادة لليهود والمسلمين والمسيحيين في القدس على مدار الأيام وخلال فترة الأعياد على حد سواء، وبالتأكيد خلال هذه الفترة التي يجتمع فيها عيد الفصح ورمضان مع الفصح اليهودي".
وكان نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي قال إن الحكومة ستقدم إلى القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان رسالة احتجاج وتحذير ومطالبة بوقف الانتهاكات في المسجد الأقصى.
المصدر: RT
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