الملك يبحث هاتفيا و أردوغان تطورات الأوضاع بالقدس

دوت الخليج :- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الملك عبد الله الثاني، الإثنين، تطورات الأوضاع بمدينة القدس والمسجد الأقصى.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، وفق ما أورده الديوان الملكي ، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".
وكتب الديوان: "الملك عبدالله الثاني يؤكد، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الوقوف بوجه الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس".
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