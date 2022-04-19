الملك يبحث هاتفيا و أردوغان تطورات الأوضاع بالقدس

دوت الخليج :- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الملك عبد الله الثاني، الإثنين، تطورات الأوضاع بمدينة القدس والمسجد الأقصى.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، وفق ما أورده الديوان الملكي ، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وكتب الديوان: "الملك عبدالله الثاني يؤكد، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الوقوف بوجه الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس".