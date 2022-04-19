إعلام عبري: الأردن أغلق حدوده مع الاحتلال لساعات

دوت الخليج :- نقلت مصادر عن الإعلام العبري بأن الأردن أغلق حدوده مع الاحتلال الإسرائيلي لعدة ساعات، الأحد.

وقالت إن الإغلاق المفاجئ أدى إلى احتجاز مئات الإسرائيليين لساعات عند الحدود، قبل أن يعاد فتحها على إثر جهود بذلت مع المسؤولين في الأردن لحل المشكلة.

وقالت "القناة 12" العبرية إنه علق حوالي 200 إسرائيلي على الجانب الأردني، وعلق حوالي 150 إسرائيليًا عند معبر رابين الحدودي، في طريقهم إلى الأردن.

وأشارت إلى أن الأردن برر إغلاق المعابر الحدودية "بسبب الازدحام" بعد أن عبرها نحو 3000 راكب منذ ساعات الصباح.

ونقلت "القناة 12" عن امرأة إسرائيلية علقت على الحدود قولها: "هناك مئات الأشخاص هنا عالقون لساعات بدون ماء ولا شيء. إنهم لا يسمحون لنا بالانتقال من إسرائيل إلى الأردن ولا نعرف السبب. لقد أغلقوا المعبر فقط، ولن يسمحوا لنا بالمرور. حتى الجانب الإسرائيلي لا يساعدنا بأي شكل من الأشكال. مجرد كابوس واحد كبير - نحن هنا في معاناة كبيرة".

وقال آخر: "نحن هنا منذ الساعة 12 ظهرًا، المئات من الناس محشورون هنا مثل السردين. ما يحدث هنا أمر لا يصدق، نحن عالقون هنا ونعاني. نحن بلا ماء، وقلقون".

عربي 21