نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم الاكتتاب في السعودية لتمويل المساكن شرعاً 1443-2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة حكم الاكتتاب في السعودية لتمويل المساكن للراغبين في الحصول على إجابة قاطعة حول شرعية الاستثمار وما إذا كان هناك ريبة في المعاملات البنكية وغير ذلك من التساؤلات المثيرة للجدل، والشركة السعودية لتمويل المساكن هي شركة مساهمة نشأت منذ عام 2007 بمدينة الرياض، وتعد من أهم الشركات التي ساهمت في التمويل السكني ويصل رأس مالها إلى 1 مليار ريال سعودي، بجانب حصولها على كافةً التراخيص للعمل في التمويل العقاري.
حكم الاكتتاب في السعودية لتمويل المساكن
يعتبر الاكتتاب السعودي لتمويل المساكن قد يختلف من شركة إلى أخرى، فحتى الآن لم يتم نشر معلومات عن حكم الاكتتاب أو ظهور أي فتوى من جهات دينية مختصة، ولكل من يتشكك في الأمر عليه الرجوع إلى جهة إسلامية مختصة بالشأن من أجل عمل بحث يوضح نشاط الشركة ومصدر رأس المال وإصدار الحكم الشرعي في استثمار الأسهم بالشركة من عدمها.
ويقول أهل العلم بأن الشركات التي في أصول عملها أي شُبهة أو ما يجعل الاستثمار بأسهمها محرّمًا مثل البنوك التي تعمل بنظام الربا، فلا يجوز الاكتتاب فيها بأي حال والتوجّه على الفور إلى الشركات التي لها أصول عمل حلال ولا يشوبها أي ريبة فالاكتتاب هنا جائزٌ شرعًا، بينما الشركة المختلطة ولها أصول عمل حلال ولكن يدخل في نشاطها أعمال مُحرّمة مثل الربا فلا يجوز الاستثمار فيها تمامًا.
الموقع الرسمي الخاص لتمويل المساكن
يستطيع جميع المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية التحقق من الاكتتاب في الشركة السعودية لتمويل المساكن بالبحث عن جميع المعلومات الخاصة بالشركات والاكتتابات الخاصة بها، وهذا باب التعرّف بصورة أكبر على تفاصيل أصول أعمال الشركة وتعاملاتها المالية وكل ذلك من خلال الدخول إلى الموقع الخاص للتمويل العقاري مُباشرة بالضغط هنا.
من هي الفئات المستهدفة من اكتتاب السعودية لتمويل المساكن؟
يتم العمل على استهداف العديد من شرائح الفئات الاستثمارية والتي تم تصنيفها من جهة المدير المختص بالاكتتاب، وذلك بعد توضيح حكم الاكتتاب في السعودية لتمويل المساكن والتي من بينها:
- الفئات المشاركة: وهي التي لها أحقية المشاركة في سجل الأوامر.
- فئات الأفراد: التي تضم جميع المواطنين السعوديين من فئة المستثمرين وأيضًا المستثمرين من دول الخليج العربي، إلى جانب الأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية والذين لديهم حسابات مصرفية جارية في العديد من الجهات القائمة على استلام الاكتتاب.
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