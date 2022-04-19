اكتتاب الشركة السعودية لتمويل المساكن البنوك المشاركة في سهل 2022

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اكتتاب الشركة السعودية لتمويل المساكن البنوك المشاركة في الأسهم الاستثمارية لتسجيل أكبر عدد من الأفراد، حيث تم اكتتاب الأفراد بحوالي 3.000.000 سهم بنسبة 10% من أجمالي الأسهم المطروحة في الشركة السعودية لتمويل المساكن بقيمة تصل إلى 20 ريال سعودي للسهم الواحد وفقًا لسجل الأوامر، فيما أنه تقرر تحديد عدد من البنوك المشاركة لعملية الاكتتاب كما جاء عن مدير الاكتتاب في تصنيفه للفئات التي يتم استهدافها لتمويل المساكن.
اكتتاب الشركة السعودية لتمويل المساكن البنوك المشاركة
أعلنت الشركة السعودية لتمويل المساكن عن فئات البنوك المشاركة لعملية اكتتاب الشركة والتي تم تحديد أسمائهم على النحو التالي:
- بنك مصرف الراجحي.
- البنك العربي الوطني.
- بنك الرياض.
الشروط المطلوبة لطرح الاكتتاب العام للشركات المشاركة
يتم استهداف الشركة السعودية لتمويل المساكن كإحدى الشرائح الاستثمارية التي لها حق المشاركة في سجل الأوامر، فيما اشترطت سوق تداول السعودي عددًا من الشروط لطرح اكتتاب الشركات وذلك فيما يلي:
- يتم طرح 20% من رأس المال للأسهم أي بقيمة 30 مليون ريال سعودي.
- يجب اختيار عضو مجلس إدارة وعضو تنفيذي كممثلين عن الشركة أمام سوق تداول.
- يجب تصنيف البنوك المشاركة الاكتتاب العام للشركة والتي عن طريقها سيتم دخول الأفراد للاكتتاب على الأسهم الجديدة.
- يلزم تقديم كافةً المعلومات عن مدير الاكتتاب.
- يجب أن يتوفر قنوات للاتصال بالشركة مع تحديد تاريخ نهاية العام المالي للشركة.
- يجب توضيح نشاط الشركة الأساسي في قطاع العمل الاقتصادي.
- يلزم تحديد المعلومات والبيانات المالية السنوية في مدة أقصاها 3 أشهر من انتهاء مدة إدراج سوق تداول وسوق نمو.
- ينبغي تحديد رأس مال الشركة وشعارها بكل صراحة ونزاهة.
- يجب أن يبلغ الحد الأدنى للمساهمين 200 مساهم في سوق تداول الرئيسي و 50 في سوق نمو الموازي.
الاكتتابات الجديدة 2022
تستطيع جميع الفئات المستهدفة سواء الأفراد أو الشركات المشاركة التعرف على الاكتتابات الجديدة من خلال اتباع التعليمات الآتية:
- يتم الانتقال إلى موقع سوق تداول الإلكتروني الخاص بالأسهم السعودية عن طريق الضغط على زر الرابط التالي: من هنا
- ثم يتم تحديد الأسواق من القائمة الرئيسية.
- ثم النقر فوق زر إدراج واختيار الاكتتابات.
- سوف تظهر قائمة من الاكتتابات الجديدة في سوق تداول السعودي وكافةً المعلومات عن مواعيد اكتتاب جديد قريب.
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