نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مدة الإجازة الصيفية للمدارس 1443 وفقًا لتحديد وزارة التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءلوا عن المدة الخاصة بالإجازة الصيفية لجميع الطلاب الراغبين في معرفة هذا الأمر ليستعدوا لتأدية أوقات رائعة، فالإجازات بهذا العام جاءت كثيرة لما لها من أثر جيد على نفسية الطلاب، فمنها الإجازات التي تقع بين كل فصل والإجازات الخاصة بنهاية الأسبوع المطولة، والعطل الرسمية الأساسية سواء بالمناسبات الدينية وغيرها، وعبر هذا المقال سنوضح إليكم كم مدة الإجازة الصيفية للمدارس.

كم مدة الإجازة الصيفية للمدارس

مدة الإجازة الصيفية للعام الدراسي 1443 لا نعلم عنها أي شيء فوزارة التعليم لم تحدد المدة الخاصة بها، كل ما نعرفه أنها تبدأ 30 من شهر يونيو الموافق 1 ذو الحجة، وتنتهي مع ابتداء العام القادم 1444، فكم مدتها ومتى سيبدأ العام القادم ليس لدينا أي معلومات عن هذا الأمر، فالوزارة لم تفصح عن أي شيء، ولم تكشف عن معلومة واحدة تخص الإجازة تترك كل شيء لوقته، فلا زلنا إلى وقتنا الحالي بالترم الثالث والأخير بالعام الدراسي 1443 ولم ينتهي الطلاب منه بعد.

الإجازات الدراسية

إن وزارة التعليم وضحت بأن الإجازات التي سيحصل عليها الطلاب بعامل هذا بالترم الأول والثاني وكذلك الثالث، وستكون أكثر من الأعوام السابقة، وبالفعل انتهى الترم الأول والثاني ونحن بالترم الثالث الآن، وإليكم الإجازات الدراسية لهذا العام وهي كالآتي:

إجازات نهاية الأسبوع المطولة تستغرق حوالي يومين أو ثلاثة وعدد الإجازات المطولة بالعام بأكملهم سبع إجازات اثنين في الترم الأول، اثنين في الترم الثالث، وثلاثة في الترم الثاني.

العطلات الفصلية تلك التي تكون بين الفصل والآخر وهي عبارة عن 10 أيام.

المناسبات وضع العطلات الدينية مثل إجازة عيد الفطر التي مدتها 13 يوم، تبدأ من 24 رمضان الموافق 25 أبريل لتنتهي ثمانية مايو الموافق سبعة شوال.

ثم بعد ذلك تأتي إجازة نهاية العام بأكمله واحد ذو الحجة الموافق 30 من شهر يونيو.

متى اختبارات الترم الثالث

إن اختبارات الترم الثالث تبدأ 20 ذو القعدة، ولقد حددت الوزارة آلية الاختبارات النهائية بأنها ستكون حضوري، عدا للفئات الاستثنائية التي لن تتمكن من تأدية الاختبارات حضورياً، وسيتم الاختبارات لها من خلال المنصات التعليمية عددهم 11 فئة محددين من قبل الوزارة إلى وقتنا، وهذا الم يتغير أي شيء حول ذلك، وفي حال قامت الوزارة بأي قرارات أو أصدرت تحديثات حول هذا الأمر سنوافيكم بالتفاصيل كاملة.