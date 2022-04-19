أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس "كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 401 إصابة جديدة، كما تعافت 490 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 558 ألفا و446 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1474 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 229 إصابة جديدة بإجمالي 895 ألفا و892 حالة، وشفاء 408 حالات بإجمالي 878 ألفا و56 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وأشارت الوزارة إلى تقديم 5 آلاف و844 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24 مليونا و658 ألفا و623 جرعة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 224 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، وتماثل 591 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و323 ألفا و508 حالات، والوفيات إلى 25 ألفا و200 حالة، والشفاء إلى مليونين و294 ألفا و18 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تباين الإصابات اليومية بكورونا في عدة دول عربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.