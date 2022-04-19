عاجل- تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية فى أوروبا، بانو بهاتنجار، إنه تم التحقق من وقوع 147 حادثة اعتداء على مرافق الرعاية الصحية فى أوكرانيا، ومقتل 73 شخصا وإصابة 52 آخرين فى العملية العسكرية الروسية.





وأوضح المتحدث- الموجود فى مدينة "لفيف" الأوكرانية عبر تقنية الفيديو فى تصريحات للصحفيين فى جنيف اليوم الثلاثاء- أن المنظمة الدولية سلمت حتى الآن 218 طنا من الإمدادات والمعدات الطبية للطوارئ إلى أوكرانيا، وصل بالفعل منها حوالى الثلثين إلى وجهتها المقصودة فى شرق وشمالى أوكرانيا حيث تشتد الحاجة إليها.

وأشار إلى أن 15 مولدا للكهرباء تحتاجها المستشفيات فى جميع أنحاء أوكرانيا ستبدأ رحلاتها اليوم من "لفيف" إلى كل من خاركيف ولوهانسك ودونيتسك فى شرق أوكرانيا والتى شهدت قتالا عنيفا، حيث تأثرت إمدادات الطاقة بشدة .. كما يتم نقل مولدين إلى ماريوبول واخر الى سفيرودونتسك.

وشدد المتحدث على أن المولدات ستنقل إلى وجهتها النهائية فقط عندما يتم ضمان سلامة موظفى منظمة الصحة والشحنات التى يتم نقلها.

ونوه المتحدث باسم المنظمة الدولية إلى أن هذه المولدات ستساعد فى تلبية الحد الأدنى من احتياجات الطاقة للوحدات الطبية والجراحية فى مستشفيات الإحالة حيث تكون إمدادات الطاقة محدودة أو غير موجودة كما ستمكن الأطباء والعاملين فى مجال الرعاية الصحية من توفير الجراحة ورعاية الإصابات والطوارئ والطب الباطنى والتوليد وأمراض النساء وطب الأطفال وعلاج الأمراض المعدية، حيث تعتمد رعاية المرضى بشكل كبير على الوصول إلى مصدر طاقة موثوق خاصة وأنه حتى انقطاع التيار الكهربائى المؤقت يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على المرضى مثل الذين يحتاجون إلى أكسجين طبى.

ولفت بهاتنجار إلى أنه لا يوجد حاليا سوى 10 محطات أكسجين فى جميع أنحاء أوكرانيا تواصل تزويد المستشفيات والخدمات الصحية.

وأفاد بأن المنظمة تعمل مع وزارة الصحة هناك على خطط طوارئ فى حالة حدوث أى اضطرابات.

ولفت المتحدث إلى أنه تم تحديد منظمة مساعدة مقرها برلين لتنسيق نقل سيارات الإسعاف للمرضى وذلك بمجرد تحديدهم للحصول على المساعدة الدولية، مشيرا إلى أنه كان قد تم بالفعل إجراء أول نقل ناجح الأسبوع الماضى لعشرة من المرضى المصابين بالصدمات (و 5 من مقدمى الرعاية) من لفيف إلى رزيسزو فى بولندا ثم إلى ألمانيا بالطائرة.