إعلام إسرائيلي : الخطوات الأردنية تدعم الفلسطينيين وتزيد التوتر

دوت الخليج :- قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الاثنين، إن استدعاء الأردن للقائم بأعمال السفارة يدعم الفلسطينيين ويزيد التوتر مع إسرائيل.

وأضافت: “مسؤولون إسرائيليون ممتعضون من إدانة الأردن للإجراءات الإسرائيلية فقط دون تحميل أي مسؤولية للجانب الفلسطيني”، مؤكدة أن تصريحات الأردن بشأن القدس خطيرة، وفق ما نقلت قناة المملكة.

وعبّر مسؤولون إسرائيليون عن خيبة أملهم إزاء موقف الأردن من التصعيد في القدس.