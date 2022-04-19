طريقة الاستفادة من الاشتراك في برنامج زمكان 2022 للمسابقات الرمضانية

أصبح الاشتراك في برنامج زمكان من الأشياء التي يبحث عنها الجمهور العماني لذلك قررنا في هذا المقال عبر موقع thaqfny.com تقديم طريقة الاشتراك في برنامج زمكان للفوز بجوائز نقدية ودخول سحوبات السيارات من خلال ارقام المشاركة المرفقة.

برنامج زمكان تلفزيون عمان

يقدم برنامج زمكان، مسابقة في إطار تنسيق مجموعة من الأسئلة والتي يجيب عليها المشاركين، برنامج زمكان يتم ادارته على تلفزيون عمان حيث يرتقبه الجمهور يومياً في الساعة 22:30 ليلاً خلال شهر رمضاني بمزيد من الجوائز النقدية والهدايا.

هذا النوع من المسابقات ومن خلال برنامج زمكان 2022 بإمكان الجميع الفوز بسهولة بجوائز نقدية بقيمة مائة ريال عماني لكل مشترك.

من خلال الاجابة على السؤال بشكل صحيح بطريقة تكوين الحروف المبعثرة.

كذلك الدخول في سحوبات على هدايا يومياً وجوائز السيارة أسبوعياً.

من خلال أرقام زمكان المتوفرة.

في رحلة ماتعة نأخذكم إلى حضارات العالم القديم، ونغوص في مكنوناتها عبر أسئلة منوعة، ونطوف بكم في تاريخ وحضارة سلطنة عمان والكثير من المعلومات.

أوضح برنامج زمكان فيما يلي الأرقام المخصصة للاشتراك المتاح عبر إرسال زمكان ضمن رسالة نصية على تلك الأرقام.