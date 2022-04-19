نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة التعليم السعودية المرحلة الأولى من تسجيل الطلاب عبر نظام نور وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط وذلك من خلال حساب ولي الأمر حيث يتساءل العديد من أولياء الأمور عن خطوات تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور لكي يتمكنوا من تسجيل أبنائهم الطلاب وإليكم كافة التفاصيل في السطور التالية.

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور

أصبح بإمكان الطلاب المستجدين التسجيل في نظام نور بشكل سلسل وسريع من خلال تطبيق الخطوات التالية:

الذهاب إلى الواجهة الرئيسية للموقع الإلكتروني لنظام نور.

اختيار رابط التسجيل الخاص بولي الأمر.

إضافة سجل ولي الأمر.

إضافة اسم المستخدم.

يتعين على ولي الأمر اختيار تسجيل طالب جديد.

إضافة رقم الهوية الوطنية أو الإقامة، إضافة تاريخ الميلاد، إضافة صلة القرابة.

يتعين على ولى الأمر اختيار صف الطفل وذلك استناداً إلى تاريخ الميلاد الذي تم إدخاله مسبقاً.

إضافة بيانات الطالب ، الاتصال ، بيانات السكن.

من الضروري اختيار المدرسة حسب إدارة التعليم التابعة لها.

التعهد والإقرار.

شروط التسجيل في نظام نور للطلاب

وضعت وزارة التعليم عدة شروط للراغبين من الطلاب في التسجيل في نظام نور وتمثلت هذه الشروط فيما يلي:

يشترط في الطالب الراغب في التسجيل في نظام نور أن يكون قد أتم 6 سنوات أو أقل من ذلك ب90 يوماً كحد أدنى وإلى وحتى 11 سنة و3 أشهر كحد أقصى.

في حال كان عمر الطالب 6 سنوات إلا 180 يوماً يمكن التسجيل له في الصف الأول الابتدائي، وذلك في حالة قام ولى الأمر بتقديم ما يثبت تعليم الطفل في رياض الأطفال.

المستندات المطلوبة للتقديم في نظام نور

توجد هناك بعض المستندات المطلوبة لعملية التقديم في نظام نور وجاءت هذه المستندات كالتالي:

في حالة كان الطلب سعودي

تقديم ما يثبت جنسية الطالب السعودي.

وثيقة التحصينات الأساسية.

إثبات مقر السكن.

في حالة كان طالب من مجلس التعاون الخليجي

صورة جواز السفر مقيد به تاريخ ومكان الميلاد.

صورة الهوية الوطنية المستخرجة من بلد الطالب

بالإضافة إلى مستندات الطالب السعودي.

في حالة كان الطالب غير سعودي

صورة جواز السفر.

صورة القائمة النظامية.

بالإضافة إلى مستندات الطالب السعودي.

في حالة كان الطالب من أبناء القبائل النازحة