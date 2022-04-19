استعلام نتائج القبول الموازي 2022 ومعدلات القبول الموازي عبر وزارة التربية والتعليم العراقية

استعلام نتائج القبول الموازي، والذي يتم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في العراق والإعلان بشكل رسمي عن نتائج القبول الموازي للعام الدراسي الجديد، حيث من خلال هذه المقالة وموقع ثقفني نتعرف على خطوات وطريقه الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 لجميع الطلاب، حيث من خلال الرقم الامتحاني يمكن التعرف على نتائج القبول الموازي، حيث قامت وزارة التعليم العراقية بالإعلان عن اعتماد كافة النتائج إلكترونيا من خلال موقع الوزارة الرسمي أو عن طريق موقع نتائجنا.

استعلام نتائج القبول الموازي 2022

الإعلان عن نتائج القبول الموازي للعام الدراسي 2022 قد تم الإعلان عنه في جميع محافظات دولة العراق بشكل كلى، وكانت الاختبارات قد أدي حوالى 23 ألف من الطلبة والطالبات في كل محافظات العراق المختلفة، وهذه الأيام نجد أن عمليات البحث عن استعلام نتائج القبول الموازي تظهر بشكل مكثف، وتعتبر نتائج القبول الموازي هي اهم النتائج لدى جميع الطلاب لأنها تعتبر اهم مراحلهم التعليمية، وبعد التعرف على هذه النتائج وتحديد المجموع الكلى ينتقل الطالب بعدها على مرحله تعليميه اخرى تحدد مستقبله.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

أولا عليم القيام بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقى.

بعدها تقوم باختيار خدمة الاستعلام عن نتيجة التعليم الموازي بالعراق.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بما فيها رقم الطالب رباعي.

بعدها تقوم بالنقر على استعلام نتائج القبول الموازي.

ستظهر النتيجة خلال لحظات قليلة.

تتمثل النتيجة على شكل ملفات بي دي أف.

توضح النتيجة مدى نجاح الطالب.

شروط القبول الموازية في العراق