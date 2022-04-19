الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب على جائزة 500 ألف دولار أو بيت الأحلام

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، يحلم جميع المشاركين في المسابقة أو من يريد الاشتراك بالفوز بالجائزة التي تقدمها المسابقة عبر شاشة قناة أم بي سي 1 ليتمكنوا من الحصول على فرصة تغيير حياتهم للأفضل حيث تقدم المسابقة جوائز قيمة تساعد في تغيير حيات الرابح ولهذا يتابع الكثيرين كل ما هو جديد بخصوص الجائزة وموعد السحب وكيف يمكن الاشتراك بها، وفي هذا المقال سنقدم لكم كيف يتم الاشتراك والدخول على السحب وما هي الأرقام الموحدة للمسابقة من كل الدول العربية.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب على 500 ألف دولار أو بيت الأحلام

تم الإعلان من جانب القائمين على المسابقة خلال الأيام الماضية على أن من يقوم بالاشتراك فى المسابقة خلال شهر رمضان المبارك 1443 سيكون مؤهل للدخول على السحب لجائزتين الأولي جائزة نقدية قيمتها نصف مليون دولار أمريكي أما الجائزة الثانية فهي عبارة عن بيت الأحلام في البلد الذي يختاره الرابح ومنذ هذا الإعلان وازدادات معدلات البحث عن كيفية الاشتراك والمنافسة على الجوائز المقدمة من المسابقة التي تتمتع بمستوي عالي من الشفافية والمصداقية مما أعطي لها شهرة كبيرة في جميع دول العالم العربي حيث أن المسابقة متاح بها الاشتراك لأي مواطن بالغ حاملاً لجنسية احدي الدول العربية.

كيف أشترك وأدخل السحب على الجوائز المقدمة من الحلم

هناك طرق مختلفة تمكنك من الاشتراك بالحلم والمنافسة على الجوائز المتوفرة ومن أول وأسهل طرق الاشتراك تتم من خلال إرسال رسالة نصية بها كلمة حلم أو Dream من جوالك إلى الرقم المرادف لبلدك وبعد استلام رسالة تأكيد اشتراكك قم بالإجابة على الأسئلة المرسلة ثانياً يمكن الاشتراك عن طريق تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية من متجر آبل وأندر يد فبعد أن يتم تحميل التطبيق يتوجب تسجيل الاسم ورقم الجوال وارسالهم ثم أدخل رمز المرور المرسل على جوالك في رسالة نصية والسماح بتلقي الاشعارات والرسائل الخاصة بالمسابقة ثالثاً يتم الاشتراك من خلال الاتصال بالارقام الموحدة الخاصة بالمسابقة من جميع الدول العربية وهذه الأرقام هي كما يلي:

088216110109.

008821622775627.

ويحق للجميع الاشتراك في المسابقة باستثناء القائمين عليها أو أقاربهم حتي الدرجة الرابعة.