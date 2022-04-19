عاجل- تصعيد دبلوماسى جديد من الخارجية الروسية ضد بلجيكا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء جديد وتصعيد جديد على الصعيد الدبلوماسى مع دولة بلجيكا.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء جديد وتصعيد جديد على الصعيد الدبلوماسى مع دولة بلجيكا. وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، أعلنت وزارة الخارحية الروسية، عددًا من موظفى السفارة البلجيكية فى موسكو أشخاصًا غير مرغوب فيهم، ما يعنى أنهم على وشك مغادرة البلاد.

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