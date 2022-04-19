موسكو: وزير المالية يترأس وفد روسيا فى اجتماعات G20

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة المالية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن وزير المالية الروسى أنطون سيلوانوف، سيترأس الوفد الروسى فى اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين "G20".





وحسبما جاء فى بيان المالية الروسية: "سيترأس وزير المالية أنطون سيلوانوف الوفد الروسى فى اجتماع مجموعة العشرين". ومن المقرر أن ينعقد اجتماع مجموعة العشرين المالية فى 20 أبريل الجارى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تتولى إندونيسيا الرئاسة الدورية للمجموعة هذا العام. وتضم مجموعة العشرين كل من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وكندا والبرازيل والمكسيك والأرجنتين والهند وأستراليا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا.

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