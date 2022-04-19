جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت تقارير عبرية، فإنه بموجب قرار عومر بارليف، سيتمكن الأشخاص الذين خدموا فى مواقع عملياتية فى حرس الحدود والشرطة من الحصول على ترخيص لحمل أسلحة شخصية بحسب التعليمات الجديدة التى أفرزتها المستجدات الأمنية الأخيرة.
وأشارت التقارير إلى أن أولئك الضباط والجنود حرموا سابقًا من إمكانية حمل سلاح شخصى بعد انتهاء مدة خدمتهم، بناء على توجيهات قضت بعدم جواز حمل السلاح الشخصى لمن لم يقبل على دورة خاصة تؤهله لذلك.
وقال وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى: "القرار يهدف إلى تصحيح الغبن الذى منع مقاتلى حرس الحدود وضباط الشرطة الإسرائيلية من الحصول على ترخيص للأسلحة الخاصة بعد انتهاء خدمتهم"، معتبرًا أن "تلك التعليمات خلقت حالة من العبث، لأن أولئك الأشخاص يمتلكون المهارة المطلوبة أكثر من غيرهم، فى استخدام السلاح الخاص بوجه الإرهابيين، ويجرى فى الواقع تكبيل أياديهم".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى، نفتالى بينيت، لفت إلى ضرورة استخدام السلاح الشخصى، والنزول إلى الشوارع فى هذه المرحلة الحرجة التى عصفت بإسرائيل مؤخرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأمن الإسرائيلى يعلن تسهيل شروط حمل السلاح الشخصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.