وزير الأمن الإسرائيلى يعلن تسهيل شروط حمل السلاح الشخصى

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت تقارير عبرية، فإنه بموجب قرار عومر بارليف، سيتمكن الأشخاص الذين خدموا فى مواقع عملياتية فى حرس الحدود والشرطة من الحصول على ترخيص لحمل أسلحة شخصية بحسب التعليمات الجديدة التى أفرزتها المستجدات الأمنية الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن أولئك الضباط والجنود حرموا سابقًا من إمكانية حمل سلاح شخصى بعد انتهاء مدة خدمتهم، بناء على توجيهات قضت بعدم جواز حمل السلاح الشخصى لمن لم يقبل على دورة خاصة تؤهله لذلك.

وقال وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى: "القرار يهدف إلى تصحيح الغبن الذى منع مقاتلى حرس الحدود وضباط الشرطة الإسرائيلية من الحصول على ترخيص للأسلحة الخاصة بعد انتهاء خدمتهم"، معتبرًا أن "تلك التعليمات خلقت حالة من العبث، لأن أولئك الأشخاص يمتلكون المهارة المطلوبة أكثر من غيرهم، فى استخدام السلاح الخاص بوجه الإرهابيين، ويجرى فى الواقع تكبيل أياديهم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى، نفتالى بينيت، لفت إلى ضرورة استخدام السلاح الشخصى، والنزول إلى الشوارع فى هذه المرحلة الحرجة التى عصفت بإسرائيل مؤخرا.