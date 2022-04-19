عاجل- روسيا وفيتنام تجريان تدريبات عسكرية مشتركة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الروسية الشرقية، "لأول مرة، تم تنظيم وعقد مؤتمر حول التخطيط لمناورة عسكرية روسية فيتنامية مشتركة فى مقر المنطقة العسكرية الشرقية"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وبحسب القناة الإخبارية، اتفق الطرفان على موضوع التدريبات العسكرية المقبلة، وتحديد مواعيدها ومكانها، ومناقشة قضايا الدعم الطبى واللوجستى والبرامج الثقافية والرياضية، وذلك تحت قيادة رئيس مركز التحكم الإقليمى، اللواء سيرجى لاجوتكين، ورئيس قسم التعاون العسكرى الدولى، العقيد إيفان تاراييف. ومن جانب الجيش الشعبي الفيتنامى، اللواء، دون دينه ثانه، وضباط آخرون.

وأوضح الجانب الروسى أن الغرض من التدريبات هو تحسين المهارات العملية للقادة والأركان فى تنظيم عمليات التدريب القتالى وإدارة الوحدات فى بيئة تكتيكية صعبة، وكذلك تطوير حلول غير نمطية عند أداء المهام، وفقا للقناة الروسية.