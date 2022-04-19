شيخ الأزهر يستنكر التضييق على غير المسلمين بنهار رمضان

أكد شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الثلاثاء، أن التضييق على غير المسلمين في مأكلهم ومشربهم بنهار رمضان بدعوى الصيام، لا يمت للإسلام بصلة.

وقال الطيب في مقتطفات نشرتها جريدة "صوت الأزهر" التابعة للأزهر، الثلاثاء، على صفحتها بموقع "فيسبوك": "التضييق على غير المسلمين في مأكلهم ومشربهم بنهار رمضان بدعوى الصيام "سخف"، لا يليق ولا يمت للإسلام من قريب أو بعيد".

وتساءل شيخ الأزهر عن "المسلم الذي لا يطيق رؤية زميله المسيحي في العمل يأكل أو يشرب أو مشاهدة مواطنين مسيحيين في المطاعم في نهار رمضان، كيف يطيق إفطار أطفاله الصغار غير المكلفين في نهار رمضان؟ أم أنه يُضيق على أطفاله أيضا، ويمنع عنهم الطعام والشراب؟".

وقالت "صوت الأزهر" إنها ستنشر التصريحات المطولة لشيخ الأزهر، بالتزامن تهنئته للبابا تواضروس والمسيحيين بعيد القيامة في عددها الذي سيصدر الأربعاء.