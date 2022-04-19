الإمارات تستدعي سفيرة السويد بعد حرق متطرفين نسخا من القرآن

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، استدعاء سفيرة السويد للاحتجاج على إحراق متطرفين نسخا من القرآن الكريم.
وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان: "الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على إحراق متطرفين نسخا من القرآن الكريم".
وأضافت: "تؤكد دولة الإمارات رفضها كافة الممارسات التي تسيء للأديان وتشدد على ضرورة احترام الرموز الدينية و المقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب".
وكانت وزارة الخارجية و التعاون الدولي أكدت، في بيان لها يوم أمس، رفض الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتي تتنافى مع القيم و المبادئ الإنسانية والأخلاقية.
وجددت الوزارة دعوتها الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف ووجوب احترام الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان والمقدسات، وضرورة نشر قيم التسامح والتعايش.
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