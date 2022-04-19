نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية وشروط التسجيل في الصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور هي منصة تعليمية إلكترونية أطلقتها وزارة التعليم السعودية، من أجل التواصل بين المعلمين، والطلاب، وايضًا أولياء الأمور بشكل كامل عن بعد، ويستطيع من خلالها الطلاب وأولياء الأمور معرفة جدول الامتحانات، والنتائج سواء كانت الشهرية أو النهائية، كما أنه يوفر العديد من الخدمات الهامة والكاملة ون أي أخطاء للمعلمين والمعلمات، والان تابعونا من خلال المقال لمعرفة أهم التفاصيل الخاصة بنظام نور التعليمي.

نظام نور هو نظام إلكتروني يقدم الكثير من الخدمات الهامة جدًا سواء كان للمعلمين، أو الطلاب أو حتى لأولياء الأمور، كما أنه يتميز بالكثير من المميزات فهو يتمتع بسهولة الاستخدام، وانعدام نسبة الخطأ فيه بشكل كامل، كما أنه يتيح الفرصة للطلاب وأولياء الأمور بمتابعة العملية التعليمية بشكل كامل عن بعد، مع إمكانية الوصول إلى نتائج الطلاب للعام الدراسي، والعديد من المميزات والخدمات الأخرى التي سوف نتعرف عليها من خلال السطور القادمة.

نبذة عن نظام نور السعودي

يعتبر نظام نور من أهم الأنظمة التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية، والتي أتاحت لجميع الطلاب والطالبات التواصل مع المعلمين بشكل أفضل، كما يتم من خلالها معرفة النتائج الخاصة بالمواد الدراسية، مع إمكانية التسجيل من خلاله في المدارس للصف الاول الابتدائي، كما أنه يساعد أولياء الأمور من متابعة أبنائهم اول بأول، ومعرفة مستواهم الدراسي.

كيفية التسجيل في الصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور

هناك بعض الخطوات البسيطة التي لابد من اتباعها بشكل دقيق حتى يتم اولًا التسجيل في النظام بالنسبة لأولياء الأمور، ثم إمكانية التسجيل بعد ذلك في الصف الأول الابتدائي، وطريقة التسجيل تتم من خلال الخطوات الآتية:

في البداية لابد من الدخول على الرابط الخاص بالنظام وهو noor.moe.gov.sa.

بعد الدخول على الرابط يتم الدخول على التسجيل لولي أمر جديد اولًا ثم اتباع وإدخال كل البيانات المطلوبة، والضغط على التسجيل بعد ذلك.

يتم بعد الدخول من خلال هذا الحساب على تسجيل طالب جديد.

ثم يتم إدخال بيانات الطالب، وبيانات المدرسة المراد الالتحاق بها بشكل كامل، ثم يتم تأكيد الطلب، والموافقة على بند الإقرار، ويتم بعد ذلك التقديم بشكل رسمي من خلال المدرسة في المعاد المعلن عنه للتقديم.

شروط التسجيل في نظام نور

هناك العديد من الشروط التي لابد أن تتوافر قبل القيام بتسجيل الطالب أو الطالبة في الصف الأول الابتدائي من خلال هذه المنصة، وشروط الالتحاق كالتالي: