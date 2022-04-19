طريقة حجز موعد في المرور السعودي | رابط حجز موعد في المرور السعودي

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عمر شويل - جدة طريقة حجز موعد في المرور السعودي ، خدمة حجز موعد المرور عن طريق أبشر أحد أهم الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية. فيمكن لأي مواطن من منصة أبشر الإلكترونية التقديم و حجز موعد لأجل الذهاب للمرور دون الحاجة إلى الانتظار.

تقدم وزارة الداخلية إمكانية الحجز لمواعيد تجديد الرخصة أو موعد تجديد رخصة السيارة أو نقل نمر سيارة إلى أخرى، فكل هذا يلزمه تسجيل موعد مُسبق في المرور.

وهنا سنقوم بشرح عن كيفية حجز موعد في المرور السعودي عن طريق الجوال أو أبشر.

تسجيل مستخدم جديد في أبشر

يلزم على المواطن السعودي الراغب في معرفة طريقة حجز موعد في المرور السعودي أو استخدام أي الخدمات أن يمتلك حساب في منصة ابشر، تتم طريقة حجز موعد في المرور من خلال المنصة سواء من الهاتف أو الكمبيوتر.ويمكنك التسجيل في أبشر كالتالي:

أولاً قم بالدخول إلى موقع المنصة.

انقر فوق “تسجيل جديد”.

أدخل بياناتك الشخصية (رقم الهوية – رقم الجوال – البريد الإلكتروني – اسم مستخدم باللغة الإنجليزية – كلمة مرور).

قم بكتابة الرمز المرئي في الصورة.

حدد اللغة العربية كلغة مفضلة للحصول على الخدمات.

انقر على “قمت بالاطلاع على الشروط”.

اضغط “التالي”

ثم “تسجيل”.

فهذه هي خطوات التسجيل في أبشر كمستخدم جديد لأجل معرفة كيفية حجز موعد المرور السعودي من أبشر أفراد لوزارة الداخلية.

طريقة حجز موعد في المرور السعودي

يتم حجز موعد المرور من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة أبشر.

سجل دخولك في حسابك، باسم المستخدم وكلمة مرور.

ثم اذهب إلى الخدمات “خدمات المواعيد”.

اختر خدمة “حركات المرورية”.

حدد أحد المكاتب العامة التي تريد الذهاب إليها لقضاء الخدمة.

قم باختيار نوع خدمتك التي تريدها.

حدد الموعد المناسب لك.

ثم قم بتأكيد موعد حجز المرور.

بعد ذلك احفظ تذكرة الحجز لاستخدامها عند التوجه إلى الإدارة المرور.

طريقة حجز موعد المرور عن طريق الجوال

بالإضافة إلى التعرف على طريقة حجز موعد في المرور السعودي عن طريق أبشر، فإنه يمكنك حجز موعد في المرور السعودية من خلال الهاتف، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أدخل على أبشر باستخدام الجوال.

اختر “أبشر أفراد”.

سجل اسم المستخدم و كلمة المرور.

اكتب رمز التأكيد المرئي.

انقر فوق “الاستعلامات الإلكترونية”.

حدد “الخدمات المرور” ، ثم حدد “حجز موعد”.

اختر المكان الذي ترغب بالذهاب إليه.

ثم حدد الوقت المناسب للذهاب.

أكد موعد حجز المرور.

ثم تظهر تذكرة الحجز.

احتفظ بصورة منها، لتتمكن من استخدامها عند ذهابك إلى موعد في المرور.

وبهذا يكون قد قمت بمعرفة طريقة حجز موعد في المرور السعودي لوزارة الداخلية الخاصة لأجل المواطنين وجميع من يتملك سيارة في المملكة العربية السعودية.

كما يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية الخاص بك وتسديد تلك الغرامات من خلال أي بنك تابع له.

رقم المرور السعودي الموحد

يتساءل الجميع عن كيفية التواصل مع إدارة المرور الداخلية السعودية، فيمكنك التواصل من خلال الرقم التالي من أي مكان في المملكة (0114092446).

أما عن الأرقام الخاصة بهيئة المرور في كل مدينة في السعودية لأجل حجز موعد مرور فهي كالتالي:

رقم مرور مدينة الرياض السعودية 011441111.

مدينة الطائف السعودية 0127468666.

المدينة المنورة 0148364200.

رابط حجز موعد في المرور السعودي

أما عن طريقة حجز موعد ، فإنه يتم من خلال رابط خدمات المرور من أبشر السعودية.حيث يمكن لأي مواطن سواء المواطن السعودي أو المقيم من التسجيل في المرور، وذلك يوفر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين لأن عملية التقديم تكون على أساس تذكرة التسجيل التي تحصل عليها بعد حجز موعد المرور السعودي وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

الخدمات المرورية للمركبات

يتساءل العديد من المواطنين المالكون لسيارات على أهمية حجز موعد المرور السعودي من خلال الجوال أو من خلال منصة أبشر الإلكترونية. حيث يمكن من خلال حجز موعد في المرور عن طريق أبشر من الحصول على عدد كبير من الخدمات الخاصة بصاحب السيارة وخدمات متعلقة بالسيارة، ومن تلك الخدمات ما يلي:

أولاً خدمات تغيير لوحات السيارة.

استخراج رخصة قيادة جديدة.

خدمات استخراج تصاريح السلامة المرورية.

الاستعلام عن الصلاحية الخاصة بتأمين السيارة.

الاستعلام عن الأوراق اللازمة وكيفية تصدير سيارة للخراج.

فهذه يعض الخدمات التي يمكنك الحصول عليها عند الرغبة في حجز موعد في المرور.