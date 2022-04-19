إجراء صينى لدعم سريلانكا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وكالة التعاون الإنمائى الدولى الصينية، شو وى اليوم الثلاثاء، إن الصين لاحظت الصعوبات الاقتصادية فى سريلانكا، مضيفا أن الحكومة الصينية باعتبارها دولة مجاورة وصديقة لسريلانكا قررت تقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى البلاد لمساعدتها فى التغلب على الصعوبات الحالية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
وأضاف شو، "نعتقد أن سريلانكا حكومة وشعبا سيتغلبون على الصعوبات المؤقتة ويحافظون على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والتنمية".
يُشار إلى أن سريلانكا تمر حاليا بأزمة اقتصادية حادة تتميز بنقص النقد الأجنبى والوقود والإمدادات الأساسية الأخرى بالإضافة إلى ارتفاع التضخم.
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