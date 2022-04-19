البنك المركزى الإندونيسى يخفض توقعات النمو الاقتصادى لعام 2022

وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية، أن بنك إندونيسيا أبقى على معدل إعادة الشراء العكسى لمدة 7 أيام عند 3.50 %، كما كان متوقعًا من قبل جميع الاقتصاديين فى استطلاع حديث.
وكان بنك إندونيسيا مصمماً على الحفاظ على معدلات فائدة منخفضة لأطول فترة ممكنة، حتى عندما بدأت البنوك المركزية الآسيوية الأخرى فى تشديد السياسة النقدية لتهدئة الارتفاع الحاد فى أسعار السلع الأساسية حيث أدت الحرب الأوكرانية الروسية إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد.
وظل التضخم فى أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا ضمن النطاق المستهدف لبنك إندونيسيا بنسبة 2 % إلى 4%، على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى لها فى عامين فى مارس عند 2.64 %.
وتحافظ جاكرتا على استقرار معدل التضخم من خلال دعم بعض أسعار الوقود وتحديد أسعار زيت الطهى.
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