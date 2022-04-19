عاجل- هولندا تعيد فتح سفارتها بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة -وفقًا لصحيفة "إن إل تايمز" الهولندية- أنه تم نقل سفارة هولندا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف مع تصاعد خطر الهجمات الروسية فى أوكرانيا، مبرزة تصريح وزير الخارجية الهولندى فوبكه هوكسترا، بأن السفير الهولندى جينيس دى مول، وعددا قليلا من موظفى السفارة عادوا إلى لفيف خلال اليومين الماضيين و"سينفذ الفريق العمل فى المجال الدبلوماسى مع دول أخرى عائدة من الاتحاد الأوروبى".
وأوضحت الوزارة أنها تعمل "خطوة بخطوة" على إعادة فتح السفارة بشكل كامل، وأنها اتخذت إجراءات أمنية إضافية لحماية موظفى السفارة فى حالة وقوع هجمات صاروخية، على سبيل المثال.
وأضافت: "بمجرد أن تصبح آمنة بدرجة كافية، ستعود السفارة فى النهاية إلى كييف".
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