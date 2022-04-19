عاجل- العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تدخل مرحلة جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف: "تهدف العملية فى شرق أوكرانيا إلى التحرير الكامل لمنطقتى دونيتسك ولوجانسك، كما ستبدأ الآن المرحلة التالية من هذه العملية الخاصة". وشدد لافروف على أن روسيا لا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية فى أوكرانيا، وأن روسيا لا تنوى تغيير النظام فى كييف، ولابد أن يكون للشعب الأوكرانى حرية الاختيار.

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