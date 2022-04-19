معركة دونباس.. أول مدينة تسقط بقبضة الروس شرقي أوكرانيا

أقرت أوكرانيا، الثلاثاء، بسقوط كريمينا في أيدي القوات الروسية التي أطلقت ليل الاثنين الثلاثاء الهجوم الواسع النطاق في شرقي البلاد.

وأعلنت الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، أن القوات الروسية سيطرت على مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا وأن القوات الأوكرانية انسحبت منها، وفق "رويترز".

وكريمينا أول مدينة يتم الاستيلاء عليها في الهجوم الروسي الجديد بشرق أوكرانيا.

وكان عدد سكان هذه المدينة قبل الحرب نحو 18 ألف نسمة، وتبعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة كييف.

وقال غايداي في إفادة صحفية: "كريمينا تحت سيطرة الروس. لقد دخلوا المدينة، واضطر مدافعونا للانسحاب. حصنوا أنفسهم في مواقع جديدة ويواصلون قتال الجيش الروسي".

وأضاف أن القوات الروسية هاجمت المدينة "من جميع الجهات".

وتابع: "من غير الممكن إحصاء عدد القتلى بين السكان المدنيين. لدينا إحصاء رسمي، نحو 200 قتيل، لكن العدد أكثر بكثير في الواقع".

ولم يوضح الفترة الزمنية التي سقط خلالها القتلى.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعلن ليل الاثنين الثلاثاء، أن الهجوم الروسي على شرقي أوكرانيا، الذي يضم جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد وتعترف بهما موسكو، قد بدأ.

وقالت روسيا، الثلاثاء، على لسان وزير دفاعها، سيرغي شويغو، إن قواتها تواصل تنفيذ خطة تحرير أراضي منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

وكانت روسيا عدلت أخيرا خططها وسحبت قواتها من مناطق الشمال، مشددة على أنها ستركز من الآن فصاعدا على "تحرير" إقليم دونباس .

وتشكل دونيتسك مع لوغانسك إقليم دونباس الناطق بالروسية، وسيطر عليه انفصاليون مدعومون من روسيا في 2014، وتتمركز وحدة أوكرانية كبيرة هناك منذ ذلك الحين.

وتراكمت خلال الأسابيع الماضية الإشارات على حشود روسية باتجاه إقليم دونباس، بعد تراجعت العمليات العسكرية في محيط كييف.