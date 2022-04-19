"سوتس بالعربي".. ريم مصطفى تحكي تفاصيل اختيارها للدور المهم

وتحكي الفنانة المصرية التي تقدّم دور سكرتيرة أبرز المحامين في المسلسل، كواليس اختيارها لتقديم شخصية كاميليا أشرف، قائلة: "تم ترشيحي للعمل من قِبل المخرجة مريم الأحمدي في البداية، ولكنني قمت بالاعتذار لأنني لم أكن قد شاهدت النسخة الأميركية، ولكن المخرجة أكدت لي بأن الدور سينال إعجابي وعليّ مشاهدة العمل، لأنجذب للدور فور مشاهدتي لبعض الحلقات".

وتابعت ريم في حديثها مع موقع دوت الخليج: "دوري مختلف تماما وبه الكثير من التحديات والتفاصيل الشيقة والصعبة، فكاميليا شخصية مختلفة تتعامل مع كل موظفي الشركة ولها شخصية مستقلة بنفسها، وتعرف الكثير عنهم جميعا، وتتميز بأنها ذكية، والكل يعتمد عليها، وتخصصت في إبرام الاتفاقات الكبرى، بجانب اللمحة الكوميدية لها، وهو ما شجعني على أدائها".

عدم مشاهدة النسخة الأميركية

"كاميليا هي السند لزين ثابت الذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين، فهي كاتمة أسراره وصديقته وموضع ثقته، وهو الأمر الذي يجعلها تواجه المشاكل لأن الناس لا تحب ثقته الكبيرة فيها"، هكذا تضيف الفنانة المصرية سبب موافقتها على دورها في المسلسل.

ويعد "سوتس بالعربي" النسخة المصرية لمسلسل الدراما الأميركي الذي يحمل نفس الاسم، والذي تدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا، من بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داوود، وتأليف محمد حفظي، وإخراج مريم الأحمدي، وإنتاج طارق الجنايني.

وأوضحت الفنانة التي بدأت حياتها الفنية عام 2013 من خلال مسلسل "فض اشتباك": "قرّرت عدم مشاهدة المسلسل الأميركي بالكامل حتى لا يؤثر على تقديمي للشخصية، شاهدت لقطات عابرة من الحلقات لكي أفهمه فقط".

رهبة الجمهور

وعن رد فعل الجمهور عن دورها أشارت ريم إلى أنها دائما "ما تكون قلقة مع بداية أي عمل جديد أقدمه للجمهور، غير أن تلك الرهبة بدأت تزول مع عرض الحلقات الأولى للعمل، ورؤية ردود الأفعال الجيدة للغاية من الجمهور".

وترد الفنانة المصرية على رؤية البعض بأن تعريب الأعمال يعتبر افتقارا لتواجد السيناريو الجيد بأن: "مصر لديها مؤلفين بارعين، وأن تعريب الأعمال ما هو إلا فرصة لتقديم أشكالا مختلفة من الدراما بالشكل الذي يتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا، فالأعمال التي تم تعريبها ليست سهلة بل على العكس شاقة للغاية لأن الممثل يضاعف من جهده لكي يصل بالشخصية لمنحنى آخر".