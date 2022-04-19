بفضل "أبل".. شاب أوكراني يكشف تحركات القوات الروسية

يتابع رجل أوكراني، تحركات مجموعة من قوات روسيا في بلاده، باستخدام طريقة تكنولوجية مبتكرة من شركة "أبل".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن رجلا أوكرانيا يدعى فيتالي سيمينيتس، أخبر متابعيه على تطبيق إنستغرام، أن القوات الروسية سرقت سماعات الأذن من نوع "أير بودز" الخاصة به، عند اقتحام منزله الخاوي في أوكرانيا.

واكتشف أن القوات الروسية سرقت سماعاته عندما لاحظ تحركها عبر الحدود، بفضل خاصية "فايند ماي" التي توفرها أبل لمنتجاتها.

وتعتبر سماعات "أير بودز" الأكثر شعبية عالميا، وتمتلك ميزات كبيرة، من بينها ارتباطها بهاتف الآيفون الخاص بالمستخدم، مما يتيح له تتبعها.

ويقوم الشاب الأوكراني بتحديث تحركات القوات الروسية، وفقا لتحركات "أير بودز"، بينما يخبر المتابعين بهذه التحركات.

ووفقا لسيمينيتس، عادت القوات الروسية الأسبوع الماضي إلى مدينة بيلغورود الروسية، حيث تتجمع القوات الروسية لمهاجمة منطقة دونباس الأوكرانية.

وتتبع سيمينيتس رحلة الأيربودز عبر الحدود، من أوكرانيا إلى بيلاروسيا ثم روسيا، بفضل خاصية "فايند ماي" التي توفرها آبل للمنتجات الضائعة.

وكتب سيمينيتس: "شكرا للتكنولوجيا. ساعدتني كي أكتشف أن جهاز الأيربودز تم سرقته من قبل القوات الروسية في منزليبمدينة هوستوميل".