ما هو موعد عيد الفطر 1443 وموعد إجازة عيد الفطر 2022

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عمر شويل - جدة ما هو موعد عيد الفطر 1443؟ ينتظر المسلمين في كل بقاع الأرض ظهور الرؤية يوم 29 رمضان 1443، ما إذا كان هذا اليوم هو متمم لشهر رمضان أم لا وسوف يراقب العلماء ظهور هلال شهر شوال الذي إذا ظهر فهذا يدل على نهاية شهر رمضان، بينما اليوم التالي هو يوم عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، لذلك سوف يترقب كل المسلمين هذه العلامات لمعرفة الموعد المضبوط لعيد الفطر والذي قد أكدت الإمساكية الخاصة بشهر رمضان 1443 هـ، بأن يوم 1/ 5/ 2022 م هو المتمم لشهر رمضان.

ما هو موعد عيد الفطر 1443

أيام وسوف ينتهي شهر رمضان لذلك يحاول المسلمين معرفة موعد عيد الفطر المبارك والذي اتضح من إمساكية رمضان 1443 أنه يوم الاثنين الموافق 2/ 5/ 1443 الذي سوف تقام فيه صلاة العيد في تمام الساعة 36: 5 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد إجازة عيد الفطر في السعودية



قامت هيئة الخدمات المدنية بإصدار بيان حددت فيه موعد إجازة عيد الفطر في السعودية لعام 1443 هـ حيث اشتمل البيان على الآتي:

الإجازة الرسمية لعيد الفطر عبارة عن ثلاثة أيام وبعدها يعود الموظفون لأداء عملهم بشكل طبيعي.

ومن المفترض أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 1443 بداية من يوم وقفة عيد الفطر الموافق 1/ 5/ 2022 ميلادية، يوم 30 رمضان 1443 هجرية، وسوف تنتهي الإجازة يوم الأربعاء الموافق 3 شوال 1443 هـ، و 3/ 5/ 2022 ميلادية.

موعد إجازة عيد الفطر 2022 في مصر

أما عن موعد عيد الفطر المبارك في جمهورية مصر العربية فهو ما يتسائل عنه جميع الناس كم باقي على عيد الفطر فقد أثبتت الدراسات الفلكية أن يوم 2 مايو 2022 هو يوم عيد الفطر وأن الصلاة سوف تقام في المساجد والخلاء في تمام الساعة 36: 5 صباحًا بتوقيت القاهرة.

سوف يختلف موعد صلاة عيد الفطر 2022 بين المحافظات حيث يقدر الفرق في دقائق قليلة فصلاة العيد سوف تكون في التوقيت التالي في بعض المحافظات مثل: