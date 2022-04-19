نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مكافآت الطلاب 1443 لشهر أبريل 2022 نظام نور مكافآت الطلاب لشهر رمضان noor في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صرف مكافآت الطلاب 1443 لشهر أبريل 2022 عبر نظام نور مكافآت الطلاب لشهر رمضان، من أهم المواعيد وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك من قبل الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت وتتوافر فيهم شروط الاستحقاق المطلوبة، حيث يحرص وزارة التعليم السعودية على توفير مكافأة الطلاب لهذا الشهر في الموعد المحدد، وتقوم الوزارة بعمل كشف للمستحقين عن طريق مدراء المدارس بعد تحقق شروط الاستحقاق.
وتقدم وزارة التعليم هذه المكافآت للطلاب حرصاً منها على استمرار هؤلاء الطلاب في مدارسهم، ومساعدتهم على تحمل تكاليف التعليم ولتشجيعهم على التفوق والتميز، وتولي المملكة العربية السعودية اهتمام بالغ بالتعليم في جميع مراحله، وتعلم أن التعليم الجيد هو قاطرة التقدم والتطور والازدهار للمملكة، لذلك تحرص على تشجيع الطلاب المتفوقين والمتميزين والملتزمين بالحضور بصرف مكافآت شهرية لهم.
ويتم الاستعلام عن مكافآت الطلاب عبر رابط نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa، لذلك يزداد البحث هذه الفترة عن موقع نظام نور تسجيل روضة وعن طريقة الاستعلام على مكافآت الطلاب، وهذا ما سوف نستعرضه معكم من خلال هذا المقال وعبر موقعكم المفضل “ثقفني”.
موعد صرف مكافآت الطلاب 1443 لشهر أبريل 2022
كما ذكرنا لكم في الفقرة السابقة أنه يتم الاستعلام عن مكافآت الطلاب إلكترونياً عبر رابط نظام نور الإلكتروني، وتقوم وزارة التعليم بعمل كشف مفصل بالمستحقين للمكافأة عن طريق مدراء المدارس والإدارات التعليمية، بناءً على توافر شروط الاستحقاق ومن أهم هذه الشروط الالتزام بالحضور والتفوق الدراسي وغير ذلك من الشروط التي سوف نذكرها لكم لاحقاً.
موعد صرف مكافآت الطلاب لشهر رمضان 1443
تم تثبيت موعد نزول مكافآت الطلاب في الحسابات البنكية الخاصة بهم في اليوم السابع والعشرون من كل شهر ميلادي. هذا في حالة لم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية في المملكة. فلو صادف يوم الصرف عطلة رسمية كأن يكون يوم الجمعة يتم تقديم الموعد يوم ليوافق يوم الخميس. وقد يتم تأخير الصرف يوم لو صادف الصرف يوم السبت ليتم الصرف يوم الأحد. وعليه فمن المقرر صرف مكافآت الطلاب لهذا الشهر أبريل 2022 يوم الأربعاء بتاريخ 26\09\1443 الموافق 27\04\2022.
نظام نور مكافآت الطلاب 1443 وعداد النزول
شروط مكافآت الطلاب noor.moe.gov.sa
يجب أن يكون الطالب\ة منتظم دراسياً.
- يشترط أن يكون الطالب\ة من الطلاب المتفوقين دراسياً.
- أن يكون سعودي الجنسية.
- ألا يكون الطالب\ة موظفاً حكومياً.
- ألا يقوم بالاعتذار أو التأجيل أو الرسوب من أي فصل دراسي.
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