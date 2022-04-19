إيداع المكرمة الملكية الآن في حساب الضمان في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد انتظار جميع المواطن، عن الموعد المقرر له نزول المبالغ المقررة للفرد المستقل ورب الاسرة والتابعين وفق الشروط العامة لاستحقاق الضمان الاجتماعي واستحقاق المعونة من الموظفين ومستفيدي حساب المواطن، ويتم استعلام من لم تصلهم رسالة القبول والنزول وفق ألية وخطوات محددة.

“إيداع المكرمة الملكية” إكرامية شهر رمضان 2022 بحساب بعض المستفيدين sbis.hrsd.gov.sa

قام خادم الحرمين الشريفين بالإفراج عن الأموال المقررة للمعونة الملكية في شهر رمضان 1442 في الثامن من رمضان وبذلك انتظر المواطنين نزولها في هذا الموعد، وجاء بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها ستنزل بحسابات المستفيدين بشكل مباشر في النصف الثاني من شهر رمضان 1443.

بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول المكرمة الملكية

جاء بيان الوزارة متوافقا مع قرارات خادم الحرمين الشريفين ووفق الألية التي تم بها صرف مكرمة الضمان الاجتماعي للمؤهلين والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق بالعام الماضي، وقد ارتفعت اعداد المستحقين في هذا العام أكثر من رمضان الماضي وبذلك تأخر دراسة ومراجعة بيانات وأسماء المستفيدين لضمان وصول الدعم للمستحقين وأيضا نزول الأموال المخصصة للجميع، فرد مستقل أو رب أسرة أو فرد تابع.

استحقاق معونة شهر رمضان (المكرمة الملكية 1443)

1000 ريال للفرد المستقل.

1000 ريال لرب الاسرة.

500 ريال للفرد التابع من الأسرة.

ترتفع قيمة المكرمة كلما ازداد عدد التابعين.

كيف اعرف أن المكرمة الملكية (إكرامية شهر رمضان) نزلت في حسابي