عاجل- رئيس وزراء فرنسا يكشف موقفه من انتخابات الرئاسة المقبلة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس، إنه سيقدم استقالته واستقالة الحكومة خلال الأيام المقبلة، وذلك فى حال إعادة انتخاب الرئيس الفرنسى المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، وفقا للدستور الفرنسى.





وأضاف كاستكس -فى حوار خاص لقناة "فرانس إنتر" الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء- أن كل هذا يتوقف على مصير صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل.. ملمحا إلى إمكانية البقاء فى منصبه حتى الانتخابات التشريعية المقررة من 12 إلى 19 يونيو المقبل فى حال فوز المرشحة مارين لوبان فى الانتخابات الرئاسية على النحو الذى يسمح به الدستور.

وأكد أنه من ضمن الأشخاص الذين يأملون بشدة أن يتم إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون.

يذكر أن ماكرون تصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فى 10 أبريل الجارى، بنسبة 27.6% من الأصوات، متقدما على لوبان التى حصدت 23.4% وفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية.