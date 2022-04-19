روسيا تضغط على أوروبا قبل عيد فصح (تراجع إمدادات الغاز)

جدة - نرمين السيد - كشفت بيانات شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعى الروسى عبر أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، عن أنه من المتوقع تراجع كميات الغاز التى سيجرى نقلها إلى أوروبا عبر أوكرانيا، فى غضون تراجع الطلب على الغاز قبل موسم عطلة عيد الفصح.





وبحسب وكالة "بلومبرج" الإخبارية، يأتى ذلك التراجع فى الوقت الذى استقرت فيه تدفقات الغاز عبر خط نورد ستريم، الذى ينقل الغاز الروسى إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق، وحسب بيانات شركة تشغيل شبكة أنابيب أوكرانيا، فإن الطلب على الغاز الروسى اليوم يبلغ 55 مليون متر مكعب، فيما قالت شركة "غازبروم" الروسية، المصدر الرئيسى للغاز الطبيعى الروسى، إن كميات الغاز التى تضخ عبر أوكرانيا تتفق مع طلبيات العملاء.

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