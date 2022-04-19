عاجل- إطلاق نار بمحطة وقود فى أمريكا (قتلى ومصابين)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، قال شهود عيان، إن الضحايا الأربعة كانوا يقفون خارج محطة وقود بالقرب من حدود جريشام المجاورة، عندما توقفت سيارة وأطلقت النار باتجاههم.

كما أكدت الشرطة الأمريكية، العثور على رجل ميتا فى مكان الحادث، فيما تم نقل ثلاثة أحداث إلى مستشفيات المنطقة، أحدهم مصاب بجروح خطيرة، دون التعرف على الرجل الذى أصيب برصاصة قاتلة، لكن الضباط فى مكان الحادث أكدوا أن جميع المصابين الأربعة كانوا من المراهقين.

وكان سكان المدينة فى بورتلاند طالبوا قبل يوم واحد بوضع حد لإطلاق النار أصبح "أولوية قصوى".