جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، قال شهود عيان، إن الضحايا الأربعة كانوا يقفون خارج محطة وقود بالقرب من حدود جريشام المجاورة، عندما توقفت سيارة وأطلقت النار باتجاههم.
كما أكدت الشرطة الأمريكية، العثور على رجل ميتا فى مكان الحادث، فيما تم نقل ثلاثة أحداث إلى مستشفيات المنطقة، أحدهم مصاب بجروح خطيرة، دون التعرف على الرجل الذى أصيب برصاصة قاتلة، لكن الضباط فى مكان الحادث أكدوا أن جميع المصابين الأربعة كانوا من المراهقين.
وكان سكان المدينة فى بورتلاند طالبوا قبل يوم واحد بوضع حد لإطلاق النار أصبح "أولوية قصوى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- إطلاق نار بمحطة وقود فى أمريكا (قتلى ومصابين) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.