عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ505 ملايين إصابة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و199 ألفا و943 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 80.6 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.2 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ988 ألفا و912 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ662 ألفا و271 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 521 ألفا و966 وفاة.