لأول مرة منذ شهرين.. تراجع أسعار الغاز فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية، تشير بيانات بورصة لندن "ICE"، إلى أن العقود الآجلة للغاز الطبيعى هبطت بأكثر من 11% دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، حيث بلغت الأسعار مستوى 950 دولارًا.
وبحسب الوكالة الروسية، أرجع الخبراء هبوط أسعار الغاز إلى عدة أسباب، أهمها حلول موسم الربيع، بما يقلل الطلب على الغاز للتدفئة، إلى جانب مواصلة شركة "غازبروم" الروسية ضخ الغاز الطبيعى إلى أوروبا بشكل مستقر.
وكم جانبها، قالت شركة "غازبروم" إنها تواصل بشكل منتظم إمدادات الغاز الروسى إلى أوروبا عبر أراضى أوكرانيا.
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