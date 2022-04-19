عاجل- لافروف يحسم استخدام الأسلحة النووية فى أوكرانيا

وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال وزير الخارجية خلال مقابلة مع القناة الهندية الأولى، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد دعا فى نوفمبر من العام الماضى، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى للجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة الضمانات الأمنية القانونية لوقف مزيد توسع الناتو نحو الشرق، لكنهما رفضا.
وأضاف لافروف، أن روسيا ستكشف وتثبت حقيقة ما حدث فى مدينة بوتشا بضواحى كييف، وأن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بادر بالدعوة للمفاوضات، لكن موقفه متغير وغير ثابت.
وشدد لافروف على أن روسيا لا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية فى أوكرانيا، وأن روسيا لا تنوى تغيير النظام فى كييف، ولابد أن يكون للشعب الأوكرانى حرية الاختيار.
وأضاف وزير الخارجية الروسى، أن حديث الأمريكيين عن الديمقراطية فى العالم يعكس فقط العقلية الإنجليزية، ويتجاهل تاريخ الشعوب.
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