أمام هذه العملة.. الدولار يبلغ قمة 20 عاما

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى له في 20 عاما مقابل الين الياباني، ولامس ذروة عامين مقابل اليورو، مدعوما بزيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل ست عملات أخرى ليتجاوز 101 للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وانخفض0.07 بالمئة إلى 100.74، وبحلول الساعة 0825 بتوقيت غرينتش كان منخفضا 0.1.

كانت مكاسب الدولار مقابل الين هي الأكثر لفتا للانتباه، إذصعد إلى أعلى مستوى عند 128.32 ين مقابل العملة اليابانية منذ مايو/ أيار 2002. وكان في أحدث تعاملات مرتفعا 1.3 بالمئة عند 128.24 ين.

استعاد اليورو بعض قوته، إذ صعد 0.25 بالمئة مقابل الدولار عند 1.08095 دولار، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له في عامين الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.0756 دولار.

وارتفع الدولار إلى 0.9466 فرنك سويسري، وهو أعلى مستوى في عام.

بلغ الجنيه الإسترليني 1.3026 دولار، ليكون قريبا من أدنى مستوى له في 17 شهرا مقابل الدولار عند 1.2973 دولار الذي سجلها الأسبوع الماضي.

ارتفع الدولار الأسترالي 0.56 بالمئة بعد بلوغه أدنى مستوى له في شهر أمس الاثنين، ليسجل 0.739 دولار.

وجرى تداول بتكوين حول مستوى 40800 دولار بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في شهر عند 38547 دولارا أمس.