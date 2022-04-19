الملك لغوتيريس : ضرورة وقف التصعيد في القدس

دوت الخليج :- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس آخر التطورات على الساحة الفلسطينية. وأعرب عن رفضه التام للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، والتي تقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في القدس.

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