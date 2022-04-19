اليونان تعلن مصادرة ناقلة نفط روسية في بحر إيجه

أعلنت السلطات اليونانية مصادرة ناقلة نفط روسية في بحر إيجة في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.
وقال خفر السواحل اليوناني إن الناقلة بيغاس، التي ترفع العلم الروسي وعلى متنها 19 من أفراد الطاقم صودرت في 15 أبريل/ نيسان وترسو في الوقت الراهن في خليج كاريستوس على الساحل الجنوبي لجزيرة إيفيا. وقال خفر السواحل إن أمر المصادرة يتعلق بالسفينة نفسها وليس حمولتها.
تبنى الاتحاد الأوروبي، الذي يضم في عضويته اليونان، مجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزو الأخيرة لأوكرانيا، بهدف الضغط على الاقتصاد الروسي وحكومة الرئيس فلاديمير بوتين.
وتشمل العقوبات حظرا على استيراد وتصدير مجموعة واسعة من البضائع، وحظر وصول السفن التي ترفع علم روسيا إلى موانئ الاتحاد الأوروبي.
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