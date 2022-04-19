عاجل- نداء أممى لوقف إطلاق النار فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن هذا النداء يأتى فى أعقاب الهجمات على المدن فى جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين والدمار.

وقال ستيفان دوجاريك، إن جوتيريش كان قلقا للغاية بشأن استمرار الوضع الإنسانى المروع فى مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وأضاف دوجاريك - خلال إحاطته الإعلامية اليومية فى مقر الأمم المتحدة - "يحث الأمين العام بشدة جميع الأطراف على تفعيل وقف إطلاق نار إنسانى عاجل وفورى، مما سيمكن من التشغيل الآمن والمأمون للممرات الإنسانية، ويساعد على إجلاء السكان المدنيين، وكذلك تقديم المساعدة الإنسانية والطبية المنقذة للحياة".

وشدد جوتيريش على أنه يجب إعطاء فرصة للمفاوضات الحقيقية للنجاح وتحقيق سلام دائم، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم مثل هذه الجهود.

وبحسب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، فإن السلطات الأوكرانية وافقت على معظم المقترحات التى قدّمها، ولم نحصل حتى الآن على نفس الاستجابة من الاتحاد الروسى.

وأوضح جريفيث أن السلطات الأوكرانية وافقت على ما يُسمّى بمجموعة الاتصال الإنسانية، وعلى فكرة وقف إطلاق النار، "كوقفات محلية، اعتمادا على الظروف".

وردّا على أسئلة تتعلق بالتوصل إلى وقف إطلاق النار وموقف روسيا منه، قال المسؤول الأممى: "أعتقد من العدل أن نقول إنه الآن – إذا كان بالإمكان التحدث نيابة عن السلطات الروسية – فهم لا يضعون وقف إطلاق النار المحلى على رأس الأجندة. ليس بعد".

وشدد جريفيث على أن ما أراد فعله هو التحديد للطرفين رؤية الأمم المتحدة لما يُعتبر وقفا محليا لإطلاق النار، وكيف ستتم مراقبته، ومدى الاستعداد للمضى قدما بمجرد توفر الفرصة، مشيرا إلى أن إحدى المشاكل فى الوقت الحالى تتعلق بالممرات، أى حركة القوافل، وهى أن الطرفين لا يجلسان معا ويلقيان باللوم على بعضهما البعض.

وقال جريفيث: "إذا لم يتواجد هذا النوع من المسؤولية – ونعلم ذلك من (تجربة) سوريا واليمن – فلن يجدى الأمر نفعا".

وأضاف: "فيما يتعلق بأوكرانيا، أولا – وأعلم ذلك من خلال مناطق أخرى – علينا أن نكون مستعدين، يحب أن نكون مستعدين ونحدد الأماكن ونعرف الأشخاص والفرص والمخاطر. ثانيا، لا يمكن رؤية وقف إطلاق النار الآن فى الأفق، قد يتسنّى ذلك بعد عدة أسابيع أو أكثر بقليل".