عاجل- إجراء جديد من نيوزيلندا ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا، "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التى تتحدث عن وحشية القوات الروسية"، مضيفة "تواصل نيوزيلندا إدانة حرب بوتين وتدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية فى الفظائع المرتكبة ضد مواطنى أوكرانيا".

وأوضحت أن البنك المركزى الروسى وصندوق الثروة السيادى كانا من بين ثلاث هيئات مالية حكومية رئيسية استُهدفت بالعقوبات، بالإضافة إلى ثمانية من أكبر البنوك الروسية وسبعة أخرى لها صلة برجال أعمال وقطاع الدفاع وضم شبه جزيرة القرم، وفقا لقناة "إكسترا نيوز".

وكانت دول أوروبية وأمريكية فرضت فى وقت سابق، عقوبات اقتصادية على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.