عاجل- أوكرانيا تعلن عدم فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين

جدة - نرمين السيد - أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى، إيرينا فيريشتشوك، أن بلادها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من المدن المحاصرة، وذلك لليوم الثالث على التوالى.





وكتبت فيريشتشوك ـ فى منشور عبر قناتها على "تليجرام" اليوم الثلاثاء ـ "يستمر القصف العنيف فى دونباس، وفى ماريوبول يرفض الروس إتاحة ممر للمدنيين للخروج فى اتجاه بيرديانسك"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الأوكرانية. وأضافت أن مفاوضات معقدة ما زالت مستمرة بشأن فتح ممرات إنسانية فى منطقتى خيرسون وخاركيف. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد دعا إلى وقف إطلاق نار فورى فى أوكرانيا، بهدف السماح بإجلاء المدنيين.

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