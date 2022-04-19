نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Here” ايداع مكرمة الضمان 1443 موعد أمر خادم الحرمين الشريفين لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع مكم آخر الأخبار المتعلقة بايداع مكرمة الضمان 1443، حيث زادت التغريدات بين المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية عن مكرمة خادم الحرمين لمستفيدي الضمان 1443، حيث يتمنى آلاف المواطنين والمواطنات من جميع ربوع المملكة من مستفيدي أحد أنظمة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تنزل المكرمة الملكية كما نزلت في العديد من الأعوام الماضية، والتي كان آخرها العام الماضي، وسنتابع معكم في هذا المقال كافة الأخبار بخصوص المكرمة الملكية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

ايداع مكرمة الضمان 1443

ويبغى الآلاف من المواطنين والمواطنات من مستفيدي الضمان الاجتماعي الحصول على المكرمة الملكية، والتي تعودنا في السنوات الماضية أنه يتم صرفها خلال شهر رمضان، وهذا سواء في بدايته أو على نهايته، حيث تبلغ المبالغ الخاصة بالمكرمة الملكية كالآتي:

1000 ريال للفرد.

اذا كانت أسرة مستفيدة مكونة من 3 أفراد يحصلون على 2000 ريال.

اسرة مكونة من فردين يحصلون على 1500 ريال.

أي بمعدل 1000 ريال لكل مستفيد و500 ريال للتابع.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

ولا يوجد الكثير من الشروط للحصول على المكرمة الملكية في المملكة، وهذا كالآتي:

يجب أن تكون مستفيدا في الضمان الاجتماعي القديم أو المطور.

لا يشترط في حالة اذا كنت من مستفيدي الضمان القديم أن تقدم على الضمان الجديد حين صرف المكرمة.

في حالة اذا كنت غير مستفيد من الضمان القديم، ومقدم على الضمان المطور، يجب أن يتم قبولك قبل أن يتم الإعلان عن صرف المعونة.

وقد تعرفنا معكم بالتفصيل كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان المطور هنا في موقعكم ثقفني.

موعد صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان

أما بخصوص الموعد أعزائنا المتابعين، فلا يوجد موعد محدد حتى الآن وهذا سواء من قبل الديوان الملكي السعودي أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث إن صرف المكرمة يعتمد على صدور قرار سامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وهذا ما يصدر بشكل مفاجئ.

حيث تم صرف المكرمة الملكية العام 1442 بيوم 12 رمضان.

وصرفت معونة رمضان عام 1438 مع نهاية شهر رمضان.