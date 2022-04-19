قتلى في انفجارات هزت مدرسة ثانوية في كابول

قال مسؤولو الأمن والصحة في أفغانستان إن ثلاثة انفجارات هزت مدرسة ثانوية في غرب كابول اليوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

وينتمي العديد من سكان الحي إلى طائفة الهزارة الشيعية، وهي أقلية عرقية ودينية كثيرا ما تستهدفها الجماعات السنية المتشددة، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال خالد زدران المتحدث باسم قائد شرطة كابول “ثلاثة انفجارات .. في مدرسة ثانوية وهناك بعض الضحايا من أبناء شعبنا الشيعة”.

وأفاد رئيس قسم تمريض بالمستشفى، طالبا عدم نشر اسمه، إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص قُتلوا وأصيب 14 في الانفجارات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد هدوء في أعمال العنف خلال أشهر الشتاء الباردة وانسحاب القوات الأجنبية العام الماضي.

وتقول طالبان إنها قامت بتأمين البلاد منذ توليها السلطة في أغسطس آب، لكن مسؤولين دوليين ومحللين يقولون إن خطر تجدد أعمال العنف لا يزال قائما. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن عدة هجمات كبيرة.